لبنان... تحرير الاعتماد الاستثنائي الذي يبلغ 100 مليار ليرة في الموازنة ويخصص لظروف استثنائية وطارئة

ودعا الرئيس اللبناني، في جلسة مجلس الدفاع اليوم الثلاثاء، إلى الاهتمام بالمواطنين الذين تضرروا نتيجة الكارثة، والى ضرورة إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عما حصل.

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كما أعلن المجلس الأعلى للدفاع العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

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وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات سيّما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وأدى الانفجار في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة 3 آلاف آخرين.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.