ونشرت الخارجية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أن القاهرة تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان في هذا الظرف الدقيق.
وكان قد وقع الانفجار في لبنان، عصر اليوم الثلاثاء، في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2700 آخرين، بحسب "رويترز".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن قلقها العميق بشأن انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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