بعضهم في حالة خطرة... سقوط جرحى بين قوات "يونيفيل" خلال انفجار بيروت

وقال حساب قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة على "تويتر": "نشعر بالصدمة والحزن نتيجة انفجارات بيروت، تعازينا للضحايا".

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​وأضافت القوات في تغريدتها: "تشير التقارير الأولية إلى إصابات عدة بين قوات يونيفيل، مع فرقة العمليات البحرية التي ترسو سفنها في المرفأ".

وقال الموقع الرسمي لقوات "يونيفيل"، إنه نتيجة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت، تضررت واحدة من سفن فرقة العمليات، وأصيب أفراد قوات حفظ السلام، بعضهم في حالة خطرة.

وأضاف: "تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج. وتعمل على تقييم الوضع، بما في ذلك الأثر على أفراد القوة".

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ديل كول:

نحن معشعب وحكومة لبنان خلال هذه الفترة العصيبة ونستعد لتقديم أي مساعدة ودعم. Advertisements

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من مستودعات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

وأفادت السلطات الصحية بأن الانفجار تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، فيما أوعز وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات.