بيروت - سبوتنيك. ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين".
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من جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل اجتماع مجلس الدفاع أن "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
وفي وقت سابق، صرح مدير عام الجمارك في بيروت، بدري ضاهر، بأن انفجار مرفأ بيروت نجم عن شحنة نيترات أمونيوم كانت تمر عبر المرفأ.
وقال ضاهر إن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".
ولم يوضح مدير الجمارك وجهة هذه الشحنة أو مكان تصديرها، وقال "سنراجع المستندات لنستوضح الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: من غير المقبول وجود 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" بمستودع منذ 6 سنوات دون إجراءات وقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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