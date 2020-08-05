شاهد عيان مصاب يروي لـ"سبوتنيك" مشاهداته لحظة انفجار مرفأ بيروت... فيديو

وقال شاهد عيان مصاب لوكالة "سبوتنيك"، واصفا اللحظات الأولى من الحادثة: "وقع الانفجار وتصاعد الدخان الأبيض الكثيف، ركضت إلى سيارتي لأهرب، مشيت دقيقتان ثم وقع انفجار ثاني أقرب لي من الأول".

وأضاف الشاهد "بدأ (الانفجار) يتصاعد إلى السماء مفرقعات أزرق وأحمر وأخضر، ومن ثم وقع الانفجار الثالث ولم أعد في وعيي تماما، ترجلت من سيارتي وشاهدت الناس تركض والخراب... ومن ثم أخذوني إلى المستشفى".

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مرفأ بيروت ليصل العدد إلى 63 ضحية وأكثر من 3 آلاف مصاب، معتبرا في تصريحات له اليوم أن ما حصل "أكبر من حجم لبنان بوضعه الحالي" وأن هذه "الكارثة هي تحدٍ للدولة وفاجعة بامتياز".

Advertisements

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء، تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع ضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، توفي عدد من المواطنين من بينهم الأمين العام لحزب "الكتائب" اللبناني، نزار نجاريان، بعد تلقيه إصابة بالغة في مقر الحزب "البيت المركزي"، على خلفية الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".