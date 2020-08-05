لبنان... المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت مدينة منكوبة

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

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وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات.

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وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات سيّما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وأدى الانفجار في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة 3 آلاف آخرين.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.