شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى معلنا استقالته من البرلمان: لا أريد أى علاقة مع هذا الحكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب مروان حمادة، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، استقالته من البرلمان اللبناني، معللا ذلك بأنه لا يريد أن يكون له أي علاقة مع هذا الحكم.
وقال حمادة، في تصريح لقناة تلفزيونية لبنانية سأقدم استقالتي من مجلس النواب غدا الأربعاء، ورأى أن أول "شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية ميشال عون، النحس على هذا البلد" بحسب تعبيره.
وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى متفرجين على مثل هذا الحكم نظل ساكتين".
وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
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