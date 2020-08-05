شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يكتسى بعلم لبنان عقب انفجار ميناء بيروت: تعازينا لأهلنا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسى برج خليفة فى الإمارات العربية المتحدة بعلم دولة لبنان، منذ قليل، لتقديم الدعم لها عقب الانفجار الضخم الذي شهدته الدولة خلال الساعات الأخيرة فى ميناء بيروت الرئيسى، والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "تعازينا لأهلنا فى لبنان الحبيبة، اللهم ارحم من انتقلوا إليك، اللهم الطف بأهلها، اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

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ومن ناحية أخرى، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التى هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة فى شأن المسئولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتى من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبنانى ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التى يمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما أكد المصدر على دعوة الأمين العام إلى أهمية التضامن العربى والدولى مع الشعب اللبنانى المنكوب فى هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربى العزيز.