الرئيس الجزائري يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان فى انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه وتضامنه مع لبنان جراء الانفجار الذي وقع بميناء بيروت مساء اليوم.

وبعث الرئيس الجزائري - بحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم - برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، قال فيها "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية".

وتقدم الرئيس تبون باسم الجزائر شعبا وحكومة إلى الشعب اللبناني كله، وأسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم وذويهم الصبر والسلوان و شمل المصابين بعافيته وشفائه، وأن يجنب الشعب اللبناني كل مكروه.

وأعرب الرئيس الجزائري عن تضامن بلاده مع لبنان في هذه الفاجعة الكبرى التي ألمت بها.

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