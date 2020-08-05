شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن استعداد الحكومة لوضع كامل إمكانياتها تحت تصرف الدولة اللبنانية، وإرسال طواقم من الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع بالدم للمساعدة في جهود إنقاذ المصابين.

وقال اشتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، "مستعدون لوضع كامل إمكانياتنا في لبنان تحت تصرف الدولة اللبنانية، وتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ، ونتقدم بتعازينا للشعب اللبناني، وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى، فسلامة لبنان من سلامة فلسطين"

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