شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محررى الصحافة اللبنانية: إصابة نحو 15 صحفى جراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نقيب محررى الصحافة اللبنانية يوسف القصيفى، إن نحو 15 صحفيا لبنانيا يقعون ضمن مصابي الانفجار الذي حدث اليوم في ميناء بيروت البحري.

وأوضح القصيفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ - أن مبنى "جريدة النهار" أصيب بأضرار فادحة لقربه من موقع الانفجار، مشيرا إلى أن منازل العديد من الصحفيين تضررت جراء الانفجار.

من جهته؛ قال عضو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف إنه لا توجد حالات خطرة بين المصابين، موضحا أن الصحفيين يمارسون عملهم في إطار ما تسمح لهم الظروف، نظرا إلى أن حجم الأضرار ليس عاديا، وإزالتها وإمكانية العمل المباشر ليس سهلا.

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