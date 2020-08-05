شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار بيروت إلى 73 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت في وقت سابق من اليوم، حيث بلغت – حتى الآن – 73 قتيلًا.

ودعت وزارة الصحة كافة المستشفيات إلى تطبيق خطة الطوارىء الطبية، عبر إخلاء الغرف والأسرة للحالات التي يمكن لها أن تتلقى العلاج خارج المستشفيات، حتى يمكن توفير العناية الطبية للحالات الطارئة والحرجة جراء الانفجار.

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