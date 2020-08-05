شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن فى برقية عزاء لرئيس لبنان: مستعدون لتقديم كافة أشكال المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى برقية تعزية إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذى أودى بحياة العشرات وغصابات الآلاف.

وأكد عبد الله الثانى فى البرقية على "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا المصاب الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة".

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وعبر العاهل الأردني "عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، اليوم، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من 3 آلاف بجروح مختلفة.