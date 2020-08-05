شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا فى بيروت تنصح بارتداء الأقنعة بعد تقارير عن "غازات سامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة الأمريكية فى بيروت، بيانا نصحت فيه الناس بارتداء الأقنعة والبقاء فى منازلهم، بعد "تقارير عن انبعاث غازات سامة فى الانفجار". وقالت السفارة فى بيان: "نحن نتابع عن كثب تقارير عن انفجار في ميناء بيروت أو بالقرب منه في 4 أغسطس".

وأضافت: "نشجع المواطنين في المناطق المتضررة على مراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية، والتسجيل فى برنامج التسجيل الذكى للمسافر على step.state.gov لتلقى معلومات الطوارئ الهامة، ومتابعتنا على Twitter و Facebookللحصول على تحديثات إضافية".

وجاء فى البيان: "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار لذلك يجب أن يبقى الجميع في المنطقة في الداخل ويرتدون أقنعة إن وجدت".

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وأضافت "نحث مواطني الولايات المتحدة في المناطق المتضررة الذين هم بأمان على الاتصال بأحبائهم مباشرة أو تحديث وضعهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "إذا كنت في المنطقة المتضررة وتحتاج إلى خدمات طوارئ فورية، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية؛ يمكن الاتصال بالشرطة على الرقم 112، والدفاع المدني على الرقم 125، والصليب الأحمر اللبناني على الرقم 140.

وقالت: "ونحث المواطنين الأمريكيين على تجنب المناطق المتضررة في مكانهم واتباع توجيهات السلطات المحلية. تعد رفاهية وسلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج واحدة من أعلى أولويات وزارة الخارجية. سنستمر في توفير المعلومات لمواطني الولايات المتحدة في المنطقة من خلال التنبيهات وموقع السفارة على الإنترنت".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سبب الانفجار لا يزال غير مؤكد، لكن وزير الداخلية اللبناني قال إن مخازن نترات الأمونيوم تسببت في الانفجار على الأرجح.