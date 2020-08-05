شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تدين التفجيرات الهائلة فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النمسا عن تضامنها الشديد مع لبنان بعد التفجيرات الهائلة التى شهدتها البلاد اليوم .

وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في تصريح اليوم الثلاثاء "لقد صدمنا وحزننا بشدة من الأنباء حول العدد الكبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

وأضاف الوزير قائلا " قلوبنا مع الضحايا وذويهم ".

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