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شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة خادمة تنقذ طفلة من الموت فى حادث انفجار بيروت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت كاميرات المراقبة فى أحد المنازل المحيطة بميناء بيروت فى لبنان، لحظة الانفجار الضخم الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية منذ ساعات، شجاعة إحدى الخادمات فى إنقاذ طفلة من الموت.
وظهرت الخادمة فى مقطع الفيديو الذى تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى تقوم بتنظيف النافذة وبجوارها الفتاة، وسرعان ما سمعت الخادمة صوت دوى انفجار ضخم مما دفعا للركض نحو الفتاة وحملها للهروب بها وإنقاذها.
وسرعان ما تلقت الخادمة الكثير من الإشادة على شجاعتها الكبيرة فى إنقاذ الفتاة من الانفجار الذى تسبب فى سقوط بقايا من المبنى على الطفلة وعدم هروبها لإنقاذ حياتها بمفردها.
قبل الانفجار بلحظات
لحظة الانفجار
لحظة إنقاذ الطفلة
وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.
وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.
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