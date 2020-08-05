شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: مرفأ بيروت المنفذ الوحيد لإدخال 80% من الحبوب المستوردة إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن انفجار بيروت سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبنانى المنهار بالفعل، حيث يعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات لإمداداته الغذائية.

وشهدت الأزمة الاقتصادية بالفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 80٪ فى الأشهر الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الضرر الذى لحق بميناء بيروت سيضيف إلى جروح البلاد، حيث إن لبنان له حدود برية مع سوريا وإسرائيل، وتعد في حالة حرب من الناحية الفنية.

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وعلى تويتر، يقول توبياس شنايدر، الباحث في معهد السياسة العامة العالمي في برلين، أن لبنان يعتمد على الواردات لـ 90٪ من استهلاكه للقمح (يستخدم القمح لصنع الخبز الأساسي في البلاد) ، والذي يدخل معظمه من خلال محطة واحدة:

وأضاف: "الإنتاج المحلي للقمح يغطى حوالي 10٪ فقط من الاستهلاك اللبناني. يتم استيراد الباقي - بشكل رئيسي من روسيا. تقريبا جميع الحبوب المستوردة (80٪ +) تدخل من خلال هذا الطرف الوحيد في قلب الانفجار -الميناء".

ووصف الحادث بالكارثة مطلقة. سيتعين على الحكومة التحرك بسرعة.

وتابع: "هذا مدمر. كان لبنان يخرج بالفعل عن السيطرة ، في خضم أزمة سياسية وعملية مع تسارع حالات COVID-19. كان الناس يعانون من الجوع - وهذا أكبر مخزن للحبوب في المدينة هناك".