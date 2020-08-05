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مديرة صندوق النقد الدولى تعرب عن حزنها على ضحايا انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستينا جورجييفا، فى تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالنيابة عن صندوق النقد الدولى، أعرب عن حزنى العميق للخسائر في الأرواح والإصابات والدمار الذي نجم عن انفجار اليوم في بيروت. قلبي  مع شعب لبنان الذي يمر بأوقات اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية"


مديرة النقد الدولى

فيما أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أسفه لحادث انفجار بيروت مؤكدا على استعداد المنظمة لدعم الحكومة اللبنانية والعاملين في مجال الصحة لمساعدة مصابي انفجار بيروت، ونشر أدهانوم تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أفكاري وقلبي مع أشخاص من بيروت، فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في الانفجار اليوم ".

 

 

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