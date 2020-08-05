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سفارة الإمارات ببيروت تناشد مواطنيها أخذ أقصى تدابير الحيطة والتواصل مع السفارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، مواطنى الدولة بأخذ أقصى تدابير الحيطة وتجنب الأماكن والمناطق القريبة من مكان التفجير في بيروت وضرورة التقيد بالاجراءات والإرشادات. وفق صحيفة الخليج

ودعت السفارة أى من مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة التواصل مع السفارة .

ومن جهة أخرى اكتسى برج خليفة فى الإمارات العربية المتحدة بعلم دولة لبنان، منذ قليل، لتقديم الدعم لها عقب الانفجار الضخم الذي شهدته الدولة خلال الساعات الأخيرة فى ميناء بيروت الرئيسى، والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "تعازينا لأهلنا فى لبنان الحبيبة، اللهم ارحم من انتقلوا إليك، اللهم الطف بأهلها، اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان"

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