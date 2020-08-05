شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن بيروت مدينة منكوبة والحكومة توصى بإعلان حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر مجلس الدفاع الأعلي اللبناني العاصمة بيروت مدينة منكوبة وأوصى مجلس الوزراء بإعلان الطوارئ في العاصمة. فى السياق ذاته، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنه يجب على جميع القوى الوطنية التضامن "لتجاوز آثار المحنة القاسية"، وذلك بعد انفجار هائل هز بيروت اليوم الثلاثاء. ووقع انفجار هائل بالقرب من وسط بيروت أدى لمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2500 وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية اليوم الثلاثاء فتهشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات. ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير مع بحث فرق الانقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا هو أعنف انفجار يضرب بيروت منذ سنوات وجعل الأرض تهتز حتى حسبه الناس زلزالا. Advertisements

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