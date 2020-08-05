شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان: نقف مع لبنان فى هذه الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية الدكتور لؤى شبانة، أن الوكالة الأممية تقف بحزم لدعم لبنان فى هذه الأوقات الصعبة، وذلك على خلفية الحادث الأليم نتيجة الانفجار الذى هز بيروت، وتسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، وتضرر كبير بالمنطقة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة فى لبنان أفادت أنه نتيجة للانفجار الهائل الذى هز مرفأ بيروت مساء اليوم، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لفرقة العمل البحرية التي رست بالميناء، ما أدى إلى إصابة بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح - بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ووفقا لبيان يونيفيل جارى نقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقى العلاج الطبى، فيما تقوم اليونيفيل حاليا بتقييم الوضع، بما فى ذلك حجم الأثر على أفراد القوة.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة الميجور جنرال ديل كول: "نحن مع شعب وحكومة لبنان خلال هذه الفترة العصيبة ونستعد للمساعدة وتقديم أى مساعدة ودعم".