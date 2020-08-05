شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تخصص أرقاما للإبلاغ عن الأطفال المفقودين فى بيروت وتدعو للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى لبنان تدوينات تطالب المواطنين بالتوجه للتبرع بالدم للمصابين في حادث الانفجار الذى هز بيروت مساء اليوم، فيما خصصت أرقاما فى حالة العثور على أطفال مفقودين من أسرهم وسط أحداث الانفجار.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعرب عن أسفه لحادث انفجار بيروت مؤكدا على استعداد المنظمة لدعم الحكومة اللبنانية والعاملين فىي مجال الصحة لمساعدة مصابى انفجار بيروت، ونشر أدهانوم تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أفكارى وقلبى مع أشخاص من بيروت، فقدوا أحباءهم أو أصيبوا فى الانفجار اليوم ".