شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تخصص أرقاما للإبلاغ عن الأطفال المفقودين فى بيروت وتدعو للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى لبنان تدوينات تطالب المواطنين بالتوجه للتبرع بالدم للمصابين في حادث الانفجار الذى هز بيروت مساء اليوم، فيما خصصت أرقاما فى حالة العثور على أطفال مفقودين من أسرهم وسط أحداث الانفجار.
وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعرب عن أسفه لحادث انفجار بيروت مؤكدا على استعداد المنظمة لدعم الحكومة اللبنانية والعاملين فىي مجال الصحة لمساعدة مصابى انفجار بيروت، ونشر أدهانوم تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أفكارى وقلبى مع أشخاص من بيروت، فقدوا أحباءهم أو أصيبوا فى الانفجار اليوم ".
كانت هذه تفاصيل خبر يونيسف تخصص أرقاما للإبلاغ عن الأطفال المفقودين فى بيروت وتدعو للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.