شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يتقدم بالمواساة للبنانيين ويرجئ كلمته غدا تزامنا مع الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب الله، بيانا، علق فيه على الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت اليوم، قائلا: "نتقدم من اللبنانيين بالمواساة لهذه المأساة الوطنية ونضع إمكانياتنا بخدمة أهلنا".

وبحسب روسيا اليوم الإخبارية، أضاف حزب الله في بيانه أن "هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية".

وتابع: "نتقدم من الشعب اللبناني الشريف ومن عائلات الشهداء والجرحى بأعمق آيات المواساة والشعور بالحزن العميق لهذه المأساة الوطنية الكبرى".

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ووجه "حزب الله" التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والإطفاء الشجعان على جهودهم الكبيرة في الانقاذ والاسعاف والمساعدة.

وأكد الحزب أن يضع كافة إمكانياته "في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة".

وكان الأمين العام لحزب الله نصر لله أرجأ كلمته التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء إلى اشعار آخر بسبب الفاجعة الوطنية والتزاما بالحداد الوطني.