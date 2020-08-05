شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى: نتضامن مع الشعب اللبنانى فى هذه اللحظات العصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، الدكتور نايف الحجرف بتعازيه للشعب اللبنانى فى ضحايا الانفجار الكبير الذى وقع اليوم فى مرفأ بيروت .وفق بيان صحفى.

وأكد الحجرف وقوف المجلس وتضامنه مع الشعب اللبنانى الشقيق فى هذه اللحظات العصيبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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ومن جهة أخرى، أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن تضامنها مع لبنان وشعبه فى المحنة، التى يمر بها جراء الانفجار الذى وقع، اليوم الثلاثاء، بمرفأ بيروت، وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، أنها تتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجار الذى وقع بالمرفأ، وأدى إلى وقوع قتلى ومصابين، وفق بيان صحفى.

وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبنانى، معبرة فى الوقت ذاته عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.