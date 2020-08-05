شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لعلم لبنان على الأهرامات منذ عامين تؤكد الروابط بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر، على تقديم الدعم والمساواة للأشقاء في دولة لبنان، للوقوف بجانبهم في تلك الأزمة التي يعشوها عقب انفجار ميناء بيروت الرئيسي في لبنان.

وأعاد الكثير من المصريين، تداول صور لأهرامات الجيزة وهي تتزين بأعلام دولة لبنان الشقيقة، منذ عامين، للتأكيد على الروابط التي تجمع الشعبين لتقديم الدعم لهم بالكثير من الرسائل المعنوية والدعاء للمصابين والضحايا.

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اهرامات الجيزة تدعم لبنان



اهرامات الجيزة

ومن ناحية أخرى، اكتسى برج خليفة فى الإمارات العربية المتحدة بعلم دولة لبنان، منذ قليل، لتقديم الدعم لها عقب الانفجار الضخم الذي شهدته الدولة خلال الساعات الأخيرة فى ميناء بيروت الرئيسى، والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت الصفحة الرسمية لأطول برج فى العالم، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "تعازينا لأهلنا فى لبنان الحبيبة، اللهم ارحم من انتقلوا إليك، اللهم الطف بأهلها، اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان"