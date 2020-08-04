السعودية: نتابع تداعيات انفجار بيروت ببالغ القلق

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية ، مشيرة إلى أن الخارجية السعودية أكدت "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.