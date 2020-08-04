الرئاسة التركية: أردوغان عرض مساعدة لبنان بعد انفجار بيروت

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وأدى الانفجار في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2700 آخرين، بحسب "رويترز".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.
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