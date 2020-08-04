أكثر من 63 وفاة وآلاف المصابين في تفجير مرفأ بيروت

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مرفأ بيروت ليصل العدد إلى 63 ضحية وأكثر من 3 آلاف مصاب، معتبرا في تصريحات له اليوم أن ما حصل "أكبر من حجم لبنان بوضعه الحالي" وأن هذه "الكارثة هي تحدٍ للدولة وفاجعة بامتياز".

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وكانت مراسلة "سبوتنيك" في بيروت نقلت تصريحات سابقة عن وزير الصحة العامة اللبناني، أشار فيها إلى سقوط 30 قتيلاً، و3000 جريح، نتيجة الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء.وقال حسن خلال تقفده أحد المستشفيات "أجرينا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات ومع قطر من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

وتعمل فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى المستشفيات في بيروت، فيما لا تزال النيران مشتعلة في المرفأ.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء، تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع ضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات.

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وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، توفي عدد من المواطنين من بينهم الأمين العام لحزب "الكتائب" اللبناني، نزار نجاريان، بعد تلقيه إصابة بالغة في مقر الحزب "البيت المركزي"، على خلفية الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن "الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين".