ميشال عون: كارثة كبرى حلت بلبنان

وأكد عون أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية. ودعا الرئيس اللبناني إلى اجتماع وزاري استثنائي غدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت. يتبع...

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