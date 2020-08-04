البرلمان العراقي: ما حدث للبنان الشقيق كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي

وقال الكعبي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "ما حدث من تفجير في مرفأ بيروت وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا الأبرياء يعد فاجعة إنسانية تحدث في بلد يعد رمزا عربيا وعالميا للثقافة والتحضر، داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الاسناد بكافة السبل والدعم اللازم والعاجل للبنان لتجاوز هذا الحادث الأليم".
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وبعث الكعبي تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وخلف الانفجار أضراراً جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.
وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.
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