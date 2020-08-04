أمريكا تدعو لاستئناف عمل المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

واشنطن - سبوتنيك. ومن بين هذه الإجراءات السماح باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط واحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقال أوبراين، اليوم الثلاثاء، "ندعو جميع الأطراف، سواء المسؤولين عن التصعيد الحالي، أو الذين يعملون على إنهائه، إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي بمنتهي الشفافية".

وتابع أوبراين "وتنفيذ قرار نزع السلاح في سرت والجفرة، واحترام الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح، والانتهاء من وقف إطلاق النار في إطار المفاوضات العسكرية، برعاية الأمم المتحدة في صيغة 5+5".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.