إسرائيل تعرض المساعدة على لبنان

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين توجهتا إلى لبنان بعرض تقديم المساعدات الإنسانية والطبية جراء انفجار بيروت، عصر اليوم.

وأوضح أدرعي أن إسرائيل عرضت على لبنان، عبر جهات أمنية وسياسية دولية، تقديم مساعدة إنسانية وطبية، بدعوى أنها تتمتع بخبرة كبيرة في هذه المجالات، وأثبتت ذلك خلال بعثات إغاثة إنسانية عديدة في أنحاء العالم بالسنوات الأخيرة.

وقال أدرعي: "إنّه الوقت لوضع جميع الصراعات جانبا".

ومن جانبها، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أشارت من خلالها إلى أن إسرائيل توجهت إلى لبنان عن طريق جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدة طبية إنسانية.

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وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وخلف الانفجار أضرارا جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.

وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.