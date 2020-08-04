"حزب الله" يضع إمكانياته في خدمة اللبنانيين بعد انفجار بيروت

Mohamed Azakir

وبحسب فضائية "المنار" جاء في بيان الحزب: "هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة، على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، تستدعي من جميع اللبنانيين والقوى السياسية التضامن والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب".

وأضاف البيان: "إننا في هذه المناسبة الحزينة نوجه التحية الى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والإطفاء الشجعان، على جهودهم الكبيرة في الإنقاذ والإسعاف والمساعدة، ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة".

وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة وعلى أهاليهم بالصبر والسلوان، ونسأله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمن على شعبنا العزيز بالصبر والصمود وأن ينجح بلدنا في تجاوز الصعاب والمحن".

هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة.

Advertisements

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحريق نشب بالقرب من مستودعات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

وأفادت السلطات الصحية بأن الانفجار تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، فيما أوعز وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات.