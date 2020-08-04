شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 63 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا الانفجار الذى ضرب العاصمة بيروت إلى 63 وأكثر من 3000 جريح. ومن جانبه، علق حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على الانفجار الذى وقع مرفأ مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، قائلا: "ما حدث لن يمر من دون حساب نحن فى مصيبة ولكننا نتحصن بقول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون".

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