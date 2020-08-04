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الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الضخم الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 10 قتلى على الأقل ومئات الجرحى.

ومن جانبه، علق حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على الانفجار الذى وقع مرفأ مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، قائلا: "ما حدث لن يمر من دون حساب نحن فى مصيبة ولكننا نتحصن بقول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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