شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين معلقا على انفجار بيروت: كان الله فى عون الشعب اللبنانى الصابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على انفجار بيروت، قائلا فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر: "كان الله في عون الشعب اللبناني الصابر، رحم الله المتوفين وشافا الجرحى".

وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين أعربت عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم في مخزن قرب مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، داعين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه العزيز من كل شر ومكروه.