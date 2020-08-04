شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترامب للأمن القومي يحذر من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء بكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، وقالت إن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلد موحد.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية وإنه من الواضح "عدم وجود طرف منتصر".
وأضاف أن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي.
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