شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعرب عن تضامنه مع شعب لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها مع الشعب اللبنانى جراء الانفجار الضخم الذى وقع اليوم الثلاثاء فى مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة، وفق وكالة أنباء سبأ. وعبرت وزارة الخارجية، فى بيان لها، عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين .

ومن جهة أخرى، أكد وزير الصحة اللبنانى، أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

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ومن ناحية أخرى، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التى هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة فى شأن المسئولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتى من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبنانى ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التى يمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما أكد المصدر على دعوة الأمين العام إلى أهمية التضامن العربى والدولى مع الشعب اللبنانى المنكوب فى هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربى العزيز.