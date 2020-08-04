رئيس الوزراء العراقى يعلن تضامن بلاده حكومة وشعبا مع لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تضامن بلاده حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذى شهدته بيروت اليوم الثلاثاء.

وأكد الكاظمى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.

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