شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مرفأ بيروت.. منظمة التعاون الإسلامى تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن تضامنها مع لبنان وشعبه فى المحنة التى يمر بها جراء الانفجار الذى وقع، اليوم الثلاثاء، بمرفأ بيروت، وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها تتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجار الذى وقع بالمرفأ، وأدى إلى وقوع قتلى ومصابين، وفق بيان صحفى.

وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبنانى، معبرة فى الوقت ذاته عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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ومن جهة أخرى، أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن وقوفه وتضامنه مع القيادة اللبنانية والشعب اللبنانى، عقب الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت.

وقدم الرئيس باسمه وباسم الشعب الفلسطينى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تعازيه الحارة إلى القيادة اللبنانية والشعب اللبنانى فى ضحايا الانفجار، متمنيا لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل، معربا عن استعداد فلسطين لتقديم كل المساعدة المطلوبة للأشقاء فى لبنان.