شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد لنظيره اللبنانى تضامن بلاده مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس العراقى برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، أكد فيه تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه، إثر الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت.

وأعرب الرئيس - بحسب بيان رئاسي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أثنى الرئيس عون على موقف الرئيس صالح، مثمناً موقف العراق ومشاعر الأخوّة بين الشعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقى يؤكد لنظيره اللبنانى تضامن بلاده مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.