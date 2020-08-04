شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وبعد إجراء 418 فحصا تم تسجيل 36 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6418 مصابا.

وقال المسؤول الصحي إنه تم كذلك تعافي 35 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5209 مصابين، موضحا أن إجمالي الوفيات يصل إلى 157 شخصا، في حين يواصل 1052 شخصا علاجهم في المشافي.

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