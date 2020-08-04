شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الكويت يبعث برقية عزاء للرئيس اللبنانى فى ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث نائب أمير الكويت، ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر، برقية عزاء إلى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أعرب فيها عن خالص تعازيه له وللشعب اللبنانى فى ضحايا الانفجار الذى وقع فى مرغأ بيروت راجيا للضحايا الرخحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وفق وكالة كونا.

وأكد نائب الأمير تعاطف الكويت مع لبنان سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الشعب اللبنانى من كل مكروه، كما بعث الشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة.

وعلى صعيد متصل، قد صرح وزير شؤون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ علي الجراح، أنه بتوجيهات سامية من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

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وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري عن خالص تعازى نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ومواساته إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

ومن جهة أخرى، علق حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على الانفجار الذى وقع مرفأ مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، قائلا: "ما حدث لن يمر من دون حساب نحن فى مصيبة ولكننا نتحصن بقول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف دياب، خلال كلمة له مساء اليوم، أن الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها، والمتسبب فى الكارثة يجب أن يدفع الثمن، داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة بلاده.