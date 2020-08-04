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الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان بسبب انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الكويت، مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لمواجهة آثار الانفجار الضخم، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء.

وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.

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