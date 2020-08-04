شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعرب عن تضامنه مع لبنان عقب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن وقوفه وتضامنه مع القيادة اللبنانية والشعب اللبناني، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقدم الرئيس باسمه وباسم الشعب الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تعازيه الحارة إلى القيادة اللبنانية والشعب اللبناني في ضحايا الانفجار، متمنيا لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل، معربا عن استعداد فلسطين لتقديم كل المساعدة المطلوبة للأشقاء في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطينى يعرب عن تضامنه مع لبنان عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.