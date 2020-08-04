انفجار بيروت يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجات

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
سجل مرصد الزلازل الأردني (حكومي)، الثلاثاء، الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بطاقة زلزالية تعادل 4.5 درجات على مقياس ريختر.
جاء ذلك بحسب بيان عن رئيس المرصد محمود القريوتي، نقله تلفزيون "المملكة" (حكومي)، على موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن "محطات رصد الزلازل الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار يعادل زلزالا بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر".
ووصف الطاقة المتحررة من الانفجار بأنها "قوية جدا".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسقط قتلى ومئات الجرحى، وألحق أضرارا مادية هائلة في أحياء عديدة.
ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط العربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة المقبل، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، جراء تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.
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