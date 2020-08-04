انفجار بيروت.. أمير قطر يهاتف عون ويقرر إرسال مستشفيات ميدانية

بيروت / الخليج 365

لقي لبنان عقب الانفجار الهائل في مرفأ العاصمة بيروت، الثلاثاء، تضامنا عربيا أبرزه اتصال أجراه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بالرئيس ميشال عون، وقراره إرسال مستشفيات ميدانية.

وأسفر الانفجار الهائل في بيروت عن وقوع قتلى ومئات الجرحى، فضلا عن أضرار مادية جسيمة، فيما لم تصدر إحصاءات رسمية بشأنه.

وأفادت فضائية الجزيرة القطرية في نبأ عاجل، أن أمير البلاد "أجرى اتصالا مع الرئيس اللبناني وأمر بإرسال مستشفيات ميدانية في أعقاب انفجار بيروت".

ومن الأردن، أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر حسابه على تويتر، أنه "بتوجيه من الملك عبد الله الثاني، اتصل بنظيره اللبناني شربل وهبة، ناقلا تعازي المملكة بضحايا الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".

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وأكد الصفدي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء واستعداده تقديم أي مساعدة يحتاجونها".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم، وندعو المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تغريدة، بأن يرزق الله ولاة أمر لبنان "البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان"، مضيفا: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي".

ومن العراق، قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عبر حسابه على تويتر: "نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان ومساندته في محنته".

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط العربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 7 أغسطس/ آب الجاري، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

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