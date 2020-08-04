كورونا.. 16وفاة بالمغرب و19 إصابة في تونس

المغرب ـ تونس / الخليج 365

أعلن المغرب، الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت تونس 19 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 16 وفاة، و1021 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 661 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 27 ألفا و217، منها 417 وفاة، و19 ألفا و629 حالة تعاف.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1584، منها 51 وفاة، و1227 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الثلاثاء، 18 مليونا و577 ألفا، توفي منهم أكثر من 700 ألف، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و786 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.