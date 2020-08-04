العدالة والتنمية التركي: نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق

أنقرة/ الخليج 365

أكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، علّق فيها على الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

وقال جليك في تغريدته: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وسكان العاصمة بيروت، ونترحم على ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة.

ولفت إلى أن تركيا تواصل الوقوف إلى جانب لبنان في أيامها العصيبة.

Advertisements

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط "شهداء وجرحى" من دون تحديد عددهم.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة في مبانٍ وسيارات بمناطق عديدة، منها الكرنتينا والأشرفية والحمراء.

كما أضر الانفجار بمنزل رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ومقر الحكومة، وسط بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.