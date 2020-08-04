كورونا.. 9 وفيات في الجزائر و6 إصابات بالأردن

الجزائر- الأردن/ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات جراء كورونا، فيما رصد الأردن 6 إصابات بالفيروس.
وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 9 وفيات، و532 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 474 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 ألفا و504، بينها 1248 وفاة، و22 ألفا و375 متعافيا.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 24 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1224، منها 1155 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الثلاثاء، 18 مليونا و570 ألفا، توفي منهم أكثر من 700 ألف، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و768 ألفا، وفق موقع "Worldometer".
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